Aquece Votu: participe da campanha do Fundo Social e doe agasalhos até 31 de julho

Serão aceitos itens de frio como blusas e jaquetas, calçados, cobertores, mantas, meias e roupa de cama tudo em bom estado de conservação; doações podem ser feitas diretamente no Fundo Social.

A Campanha Aquece Votu, promovida pelo Fundo Social de Votuporanga até o dia 31 de julho, tem como intuito arrecadar agasalhos em bom estado de conservação para colaborar com quem vive em situação de vulnerabilidade e também com entidades assistenciais que ajudam essa população. Além dos agasalhos também serão aceitos itens de frio como blusas e jaquetas, calçados, cobertores, mantas, meias e roupa de cama tudo em bom estado de conservação.

A campanha é realizada nesta época do ano justamente por ser quando as temperaturas começam a baixar. As doações podem ser feitas diretamente no Fundo Social, anexo à Prefeitura, localizado na rua São Paulo, nº 3.227, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, exceto em feriados ou ponto facultativo.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Rose Seba, destaca a importância da inciativa em prol de quem necessita de um agasalho para se aquecer no frio. “Todo ano a gente espera a chegada dessa época com o coração apertado porque sabemos que muita gente não tem uma casa, um agasalho para se proteger. Por isso realizamos essa campanha que vai aquecer literalmente quem passa frio, mas também o coração da população e incentivá-la a doar algo que não está usando mais ou mesmo que esteja, não fará falta e com certeza ajudará e muito quem precisa. Contamos mais uma vez com a solidariedade da população e já agradeço imensamente”.

O telefone do Fundo Social para mais informações é o (17) 3405-9700 (ramais 9711 ou 9716).