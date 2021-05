Condomínio Tarraf Viva: um novo conceito residencial em Votuporanga

Votuporanga ganha um novo conceito em condomínio fechado. A cidade que mais cresce no noroeste paulista acaba de ganhar as torres do Tarraf Viva, construído em uma área privilegiada e a que mais cresce em Votuporanga.

O condomínio foi inaugurado recentemente com três torres de edifícios contendo 288 apartamentos, trata se do condomínio amplo denominado como TARRAF VIVA, que fica ao lado do Terminal Rodoviário Interestadual e próximo a Cidade Universitária – Campus Norte e a Arena de Futebol “Plínio Marin”.

O condomínio possui praça de lazer, play ground, pet place, piscina, duas churrasqueiras, um mini campo de futebol e um bicicletário. O espaço residencial totalmente moderno e com vista privilegiada tem como síndico o Polícial Militar – Sargento Marinaldo Garcia.

Garcia destaca que o condomínio possui muita segurança, vigilância 24 horas, em um local amplo, arejado e há apenas 5 minutos do centro comercial de Votuporanga. “O Tarraf Viva é um dos melhores edifícios residenciais de Votuporanga, totalmente estruturado e ainda possui apartamentos para locação e comercialização”, destacou o síndico.