Policiais civis doam bicicleta para menino que foi atropelado por motociclista embriagado em Cardoso

Policiais civis de Cardoso realizaram na manhã desta sexta-feira, uma ação que trouxe muita alegria para uma família que ficou bastante traumatizada com um acontecimento recente.

A Polícia Civil de Cardoso realizou na manhã desta sexta-feira (29) a entrega de uma bicicleta ao garoto João Victor, morador do bairro CDHU-F. O menino é um exemplo de superação. No dia 15 de novembro de 2020, o garoto de apenas oito anos de idade andava de bicicleta pelo acostamento da via quando foi atingido por um motociclista embriagado.

A criança ficou internada por mais de um mês no Hospital da Criança de São José do Rio Preto, em estado gravíssimo, tendo conseguido se recuperar e no começo deste ano voltar para a casa. O sonho de João Victor era ter uma bicicleta. Sensibilizados, os policiais civis da cidade de Cardoso concretizaram esse pedido tão especial.

Parabéns pelo gesto!