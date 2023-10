Homem é preso pela Rocam após roubar mulher em plena luz do dia em praça de Birigui

Um homem de 35 anos foi preso neste domingo (15), acusado de roubar celular, dinheiro e pertences de uma mulher de 29 anos, após ameaçá-la em plena luz do dia, na Praça James Mellor, no centro de Birigui (SP). O indivíduo fugiu após subtrair os pertences da vítima, sendo preso por equipes da Rocam, no Bairro Vila Bandeirantes.

Segundo apurado, os militares Cabo Fernando e Soldado Marin, estavam em patrulhamento especializado de Rocam (Ronda ostensiva com apoio de motocicleta), quando foram acionados via pelo copom em razão de um roubo ocorrido no Paço Municipal (Praça James Mellor).

Rapidamente a equipe se deslocou até o local, em contato com a vítima, uma mulher de 29 anos, tomou conhecimento dos fatos, e as características do possível autor do roubo. Após intensificar o patrulhamento, já pelo bairro Vila Bandeirantes, os militares se depararam com um indivíduo, que possuía as mesmas características descritas pela vítima. Abordado, o homem de 35 anos, negou a autoria dos fatos e, após realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A vítima foi até o local e o reconheceu como sendo o autor do furto.

ROUBO

Ainda segundo a vítima, disse aos militares que, por volta das 16h00min, estava no Paço Municipal (Praça James Mellor), solicitando um motorista por aplicativo quando aquele indivíduo, aparentemente nervoso, olhando a todo momento para os lados, aproximou-se dela e perguntou-lhe qual horário, neste momento ela respondeu e saiu andando. O indivíduo, novamente, perguntou-lhe a hora, sendo que ele novamente respondeu. Neste momento o acusado perguntou se ela não iria olhar no celular para responder, ela disse-lhe que tinha acabado de ver a hora instantes antes, e não precisava pegar novamente o celular, que estava na bolsa. Neste momento, segundo a vítima, ele, então, disse em outro tom, “você não está entendendo, isso é um assalto, passa a sua bolsa para cá, caso contrário as coisas não vão ficar boas para seu lado”. Ela ficou sem reação. Ele puxou a bolsa, ela resistiu segurando-a, como a bolsa danificou uma das argolas, ele tomou para si bolsa.

Após pegar a bolsa da vítima, o acusado subtraiu um celular e uma carteira, contendo documento de identidade dela e do filho, cartão do SUS, cartão de crédito, fotos 3×4 e R$ 200,00 reais em espécie. Em seguida, jogou a bolsa no chão e tomou rumo Escola Municipal Roberto Clark. Segundo a vítima estava passando um senhor de motocicleta, a vítima pediu por ajuda, o senhor orientou a procurar a Drogaria Pérola. Onde ela pediu por socorro sendo que uma atendente ligou para a PM.

PRESO

Já no distrito policial, o delegado após oitivas, ratificou a prisão do acusado pelo crime de roubo, permanecendo a disposição da justiça.

CIGARRO

Durante a elaboração do boletim de ocorrência, o acusado começou a se debater e bater a própria cabeça contra a grade onde ele estava, gritando que queria um cigarro. Após seu estado de “loucura”, ele foi encaminhado a cadeia pública de Penápolis, onde passariam por audiência de custódia.

Foto: Diego Alves/Birigui Notícias da Hora

