Unifev apoia Associação Caminho de Damasco com ações em diversas áreas

Entidade assiste 85 crianças e adolescentes atualmente; Núcleo de Responsabilidade Social e os cursos de Educação Física e Engenharia da Computação estão envolvidos com a associação

Há 83 anos a Associação Beneficente Caminho de Damasco vem atuando com ações de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes no contraturno escolar. Localizada no bairro Estação, a entidade assiste atualmente 85 pessoas entre seis e 14 anos e 11 meses de idade, além das cerca de 60 famílias cadastradas que são atendidas aos finais de semana.

A Unifev contribui para garantir atendimentos socioassistenciais sendo uma das parceiras da associação, apoiando-a por meio da oferta de atividades recreativas semanais aplicadas por educador físico da Unifev; desenvolvimento do site da entidade pelos alunos e coordenação do curso de Engenharia da Computação; e do repasse de donativos à associação com campanhas promovidas pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, seus alunos, colaboradores e a comunidade.

“A Caminho de Damasco não caminha sozinha, e a Unifev tem sido nossa parceira em 100% das vezes que precisamos. As entidades recebem pouco do poder público para execução de suas atividades, e são enormes as nossas demandas – profissionais capacitados, alimentação, materiais de higiene e limpeza, enfim, e nós não teríamos condições de arcar com os custos de profissionais de alta categoria como estes, se não fosse por meio da parceria com a Unifev. Nós ganhamos muito e agradecemos o apoio”, ressalta Regina Carla Ribeiro, responsável pela associação há mais de 20 anos.

A assistente social da entidade e também egressa da Unifev, Regiane Secafem complementa que as aulas recreativas ministradas pelo Prof. Esp. Antonio Benjamim da Silva da Unifev (Toninho) têm proporcionado motivação e novas perspectivas aos assistidos. “Notamos, principalmente em nossos pré-adolescentes e adolescentes algum retrocesso socioeducacional durante a pandemia, já que a maioria ficava ociosa na rua. Nosso desafio é levar algo bom para a vida deles, e a vinda do professor Toninho tem trazido muito sonhos, trabalhado os objetivos de vida, reforçado os bons exemplos, as perspectivas de futuro, e que eles podem conseguir mais, que podem fazer um curso técnico, uma faculdade, e que tudo é possível”.

A entidade conta com oficinas de canto, aulas de educação física pelo projeto de integração e convivência, atendimentos individual e familiar realizados pelo psicólogo e a monitoria das orientadoras sociais que atuam em três grupos divididos por faixa etária. Ao todo, 10 funcionários trabalham na associação, explica a assistente social. “Aqui executamos o serviço de convivência que trabalha o fortalecimento de vínculo, o respeito, as habilidades emocionais, planejamos com antecedência os temas a serem trabalhados, e assuntos pontuais, como brigas, conflito familiar, autonomia, protagonismo, poder de escolha, o uso de drogas e de bebida alcóolica, sempre tentando proteger nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.