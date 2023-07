Caminhão bi-trem tomba em rotatória de Fernandópolis

Um caminhão bi-trem carregado com cana-de-açucar, tombou em uma das rotatórias da cidade de Fernandópolis. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 2.

De acordo com informações colhidas no local, o motorista teria perdido a direção quando contornava a rotatória da rodovia Antônio Faria com a Avenida Augusto Cavain, no bairro Mais Parque.

O motorista teve algumas escoriações pelo corpo, mas mesmo assim foi encaminhada a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

O veiculo é de uma empresa particular que presta serviços a Usina Alcoeste.

Um agente da Secretaria Municipal de Trânsito esteve no local sinalizando a área para evitar novos acidentes.