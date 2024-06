MORADOR DE PEREIRA BARRETO PRESO COM ARMA E CAPIVARA

Na noite desta segunda feira, 10, policiais militares de Pereira Barreto realizavam o patrulhamento preventivo e ostensivo quando avistaram veículo VW Santana, ocupado por dois indivíduos, que acelerou ao ver a equipe, sendo acompanhado e abordado.

Durante vistoria no veículo, localizaram 60 cartuchos intactos, calibre .22, uma mochila, algumas facas, 01 rifle calibre .22, carregado com 06 cartuchos e com 01 estojo deflagrado na câmara, e um saco contendo um animal já abatido e limpo de 16 kg.

Indagado o motorista, pintor de 44 anos, este declarou que se tratava de uma capivara que teria sido abatida por eles, que a arma lhe pertencia e que não possuía registro, sendo ele preso em flagrante.

Durante vistoria em sua residência encontraram, em um freezer, mais 42 kg da mesma carne, congelada.

Ambos foram conduzidos ao DP local, onde o motorista foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de uso permitido e crime consumado contra o meio ambiente por matar animal silvestre da fauna, permanecendo recolhido, à disposição da justiça, enquanto o passageiro do veículo, serviços gerais de 22 anos, foi ouvido na condição de testemunha e liberado ao término dos trabalhos.

