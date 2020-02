DISE prende “Garça” por tráfico e apreende drogas em Votuporanga

M.B.S., de 18 anos, foi preso na Rua Rio Colorado, no bairro Pró-Povo, na zona norte da cidade.

Na tarde desta quinta-feira (13), policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP prenderam em flagrante um homem de 18 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, nas proximidades de um bar localizado no bairro Pró-Povo, na zona norte da cidade.

De acordo com informações, M.B.S., conhecido como “Garça”, foi abordado na Rua Rio Colorado e com ele teriam sido localizadas duas porções de maconha prontas para a venda. Na sequência, os policiais se dirigiram até a residência do indivíduo e, no local, foi encontrada uma grande quantidade de drogas, sendo: 21 porções de maconha, as quais segundo a Polícia Civil eram vendidas pelo valor de R$ 50,00 cada.

Mais 234 pinos de cocaína, que eram vendidos a R$ 20,00 cada, e uma pedra grande de crack que teve peso aproximado de 14 gramas o que daria para preparar cerca de 71 porções da droga que seriam vendidas a R$ 10,00 cada porção.

Os investigadores também apreenderam materiais utilizados para preparar e embalar as drogas, tais como duas balanças de precisão, dinheiro possivelmente proveniente da venda de entorpecentes e telefones celulares.

Diante do exposto, “Garça” foi conduzido à sede da DISE, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente, encaminhado a uma cadeia da região permanecendo à disposição da Justiça.