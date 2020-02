Encontro de ex-jogadores do União Futebol Clube será neste domingo

Ex-jogadores que representaram Valentim Gentil em diversos campeonatos regionais e estaduais nos anos 90, se reunirão para relembrar bons momentos enquanto atletas do União Futebol Clube. O evento gratuito e aberto a comunidade, será neste domingo (16/02), às 9h, no estádio municipal “Raphael Cavalin”.

Além de ser um momento de confraternização, os atletas pensaram também na solidariedade e farão a doação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade da prefeitura de Valentim Gentil. Toda população que for ao estádio prestigiar o ‘Encontro dos Campeões’ está convidado a fazer a doação.

“É um momento muito especial para a cidade, pois o time marcou época. Estamos muito felizes em poder reunir os atletas, relembrar grandes conquistas e exercer a solidariedade. Essa ação vai ajudar muito o Fundo Social”, disse o prefeito Adilson Segura.

Estarão presentes atletas que fizeram história do União Futebol Clube: Paulinho, Dinho, Denilson, Claudião, Piolin, Claudinho Boiadeiro, Zezinho, Norair, Rafael, Curvina, Paulo flor, Jacozinho, Moranga, Edilson, Denilson (Rio Preto), Gersinho, Zé Carlinho, Ordalino, Márcio, Vá Morandim, Patinho, Quebrada, Stica, Berra bode, Cleiton, Claudinei, Macarrão, Baiano e Zé Taherky.

Os ex-jogadores dos tempos de glória do União Futebol Clube conquistaram importantes títulos regionais e estaduais no futebol, como por exemplo, o tetra campeonato da liga votuporanguese de futebol, campeão amador do interior do Estado e o bi-campeonato amador do Estado de São Paulo. Os jogos foram realizados nos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994.