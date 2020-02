Justiça prorroga prisão de suspeitos de assassinar e esquartejar advogado em Araçatuba

Não havia ninguém dentro da casa, mas Laís, sabendo que a polícia estava à procura da locatária da casa, compareceu na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para falar sobre o caso, na manhã do dia seguinte.

Segundo a Polícia Civil, ela contou durante depoimento que tinha deixado o imóvel aberto e sabia o que havia acontecido. No entanto, posteriormente, ela confessou que tinha atraído o advogado até o local.

As investigações continuaram e a polícia descobriu a participação do namorado dela, que foi preso por volta da meia noite do dia 16 de janeiro. O jovem confessou que cometeu o assassinato.