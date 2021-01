URGENTE: Incêndio destrói Shopping Azul em Rio Preto

Incêndio de grandes proporções cria pânico na região central de Rio Preto. Bombeiros trabalham para conter chamas que atingem a parte de cima da antiga rodoviária, onde fica o popular shopping Azul.

Cenas impressionantes do fogo chamam a atenção à distância. Ainda não há informações se existem vítimas. A fumaça é tão intensa que tomou conta dos bairros vizinhos. Moradores do Bairro Boa Vista, parte mais próxima do local, foram para a rua assustados e com medo de as chamas se espalharem.

Além de ajudar os bombeiros a controlar a intensidade das chamas, homens da Guarda Municipal e da Polícia Militar trabalha no sentido de manter curiosos à distância segura.

O Corpo de Bombeiros está no local desde os primeiros minutos; o Semae e uma usina enviaram caminhão-pipa para ajudar no controle do fogo, segundo a prefeitura. “Ainda não se sabe o total do prejuízo dos pequenos negócios que faziam o sustento de muitos micro-empresários. Uma área concorrida de comércio que favorecia o sustento de muitos rio-pretenses. O shopping estava funcionando com restrições por causa da Covid”, diz nota da administração municipal. O fogo começou às 23h15 deste sábado. A Prefeitura de Rio Preto disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que está acompanhando o caso por meio das Secretarias de Serviços Gerais, Defesa Civil, Emurb, Semae e Guarda Civil Municipal. DL News