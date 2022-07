O público irá conferir uma lista de consagradas trilhas sonoras do cinema em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão

A Camerata Villa-Lobos apresenta nesta sexta-feira, 29, às 20h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, em Votuporanga, o 6º Concerto Unifev – Especial “Temas de Filmes”. O público irá conferir uma lista de consagradas trilhas sonoras do cinema em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que será doado para a Santa Casa de Votuporanga.

O repertório vai reunir canções como “Willy Wonka and the Chocolate Factory”, do filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (1971), “Lux Aeterna”, do longa “Requiem para um Sonho” (2000), “Parla Più Piano”, de “O Poderoso Chefão” (1972), “Por Una Cabeza”, do filme “Perfume de Mulher” (1992), “My Heart Will Go On”, do longa “Titanic” (1997), “Transformers Prime”, de “Transformers Prime” (2007), “The Incredibles”, da animação “Os Incríveis” (2004), entre outras.