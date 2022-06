De autoria do deputado federal José Nelto (Podemos-GO), o projeto de lei quer extinguir as chamadas “saídas temporárias” que atualmente é concedido aos detentos tendo possibilidade de saírem da prisão em datas especiais, como a Páscoa, Natal, Dia das Mães. O autor alega que a “saída temporária é uma das maiores vergonhas do Brasil”.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que pretende colocar em junho para votação o projeto de lei que acaba com as chamadas “saidinhas” dos presos. A afirmação ocorreu em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Nesta sexta, Lira afirmou que reunido com a bancada da Segurança Pública para discutir inúmeros projetos, entre eles o que prevê acabar com “saídas temporárias”. “Em relação à segurança pública, tenho reunido com a bancada [da segurança pública] e o que está na pauta é o projeto que discute o fim das ‘saidinhas’ de presídio. Mas vamos ter reuniões com a bancada do Congresso para discutir uma pauta mínima sobre o tema”, informou Lira.