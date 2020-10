Calor de 41ºC: falta de energia provoca morte de seis mil aves em granja de Adamantina

O prejuízo do proprietário ainda está sendo contabilizado.

​A interrupção no fornecimento de energia elétrica em uma granja localizada no bairro rural Córrego Oriente, em Adamantina/SP, causou a morte de ​aproximadamente seis mil aves nesta quarta-feira (30), por causa do calor.

De acordo com o proprietário, Eriston Bellusci, a interrupção no serviço aconteceu por volta de 12h30 e fez com que o local ficasse sem ventilação, provocando a morte dos animais com o forte calor que atinge o interior paulista.

O local é refrigerado por um sistema de ventilação que solta gotículas de água para manter a umidade mas, sem o funcionamento, as aves não suportaram as altas temperaturas, chegando a 41,5ºC nesta quarta-feira.

As aves mortas foram retiradas e levadas para uma graxaria e, além dos animais, o proprietário perdeu cerca de 500 litros de leite armazenados em tanque.

Em nota, a Energisa, responsável pelo fornecimento, disse que após a falta de energia, foram feitas “manobras na rede elétrica que possibilitam o retorno gradual da energia para os clientes”.

“Por conta da complexidade da ocorrência e para possibilitar o restabelecimento do fornecimento com segurança, a empresa mobilizou o emprego de equipes especializadas que trabalham no local da ocorrência, possibilitando a normalização do fornecimento para nove clientes restantes às 16h37. A Energisa esclarece ocorrido e conta com a compressão de todos os clientes afetados por essa ocorrência”.

FONTE: Informações | sbtinterior.com