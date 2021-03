Criança de 13 anos, sem comorbidades, é intubada em Ouroeste

Uma criança de apenas 13 anos foi intubada na cidade de Ouroeste, na região de Fernandópolis, e espera uma vaga em uma UTI-covid, após ser infectada. É o caso mais grave de uma criança aparentemente registrado na região.

A faixa etária de infectados vem caindo e atingindo pessoas mais jovens com diversos óbitos já registrados no noroeste paulista.

Na Santa Casa de Fernandópolis duas pessoas de 22 anos e uma de 18 anos, em situação crítica, também esperam para serem intubadas, mas não há vagas na UTI.

FALTA DE OXIGÊNIO

Um prefeito da região teria desesperadamente entrado em contato com outros colegas em busca de oxigênio, já que o estoque também já estaria no fim, e a falta do ar essencial para a vida estava no fim e poderia haver mortes.

Região Noroeste