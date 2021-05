​Acidente aconteceu na rodovia Feliciano Salles Cunha, em Sud Menucci​ (SP).

Um acidente envolvendo dois carros matou duas pessoas no início da manhã desta quarta-feira (26), em Sud Mennucci, na região de Araçatuba (SP). O acidente aconteceu na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-262).De acordo com informações da Polícia Rodoviária, uma Fiat Fiorino e um Chevrolet Prisma trafegavam pela rodovia, quando bateram de frente no quilômetro 611. Com o impacto, os motoristas dos dois carros morreram no local. A polícia identificou a vítima do Prisma, que é um idoso de 78 anos. Já a idade do motorista da Fiorino não foi informada.

Além dos dois mortos, um jovem de 22 anos, filho do motorista do Prisma, foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da região. A polícia também disse que ainda não sabe o que provocou o acidente.

A pista foi sinalizada e os outros veículos tiveram que passar pelo trecho utilizando o acostamento da rodovia. Os carros foram retirados e serão periciados. Os corpos das vítimas foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) e passariam por exames necroscópicos.