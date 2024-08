Cães são enterrados vivos e resgatados por pescadores

Dois cães foram encontrados amarrados e enterrados em buracos em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os animais foram resgatados na terça-feira (20) por pescadores e voluntários que realizavam ações socioambientais perto das margens do rio Piraquê. As imagens divulgadas nesta quinta-feira (22) mostram os cães presos com sacos de ração e cobertos por capim em buracos.

Após o resgate, os cães foram levados para a Fazenda Modelo, um abrigo pertencente à Prefeitura do Rio, onde receberam os primeiros cuidados. No entanto, devido à gravidade de seu estado de saúde, foram transferidos para uma clínica veterinária especializada. Lá, foram diagnosticados com parvovirose, uma doença grave que afeta o sistema gastrointestinal e causa diarreia e vômito.

Na clínica veterinária, os cães passaram por exames regulares para monitorar sua recuperação. O tratamento está em andamento, e a equipe está focada em melhorar a saúde dos animais. Assim que estiverem completamente recuperados, os cães serão disponibilizados para adoção.