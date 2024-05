Concurso para escrevente do Tribunal de Justiça tem vagas região

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) abriu inscrições para concurso público com 572 vagas para o cargo de escrevente. Na região, incluindo a sede, Estrela d Oeste, General Salgado e Ouroeste, são oferecidas três vagas.

O que você precisa saber:

Cargo: Escrevente

Vagas: 572 (3 para Fernandópolis e região)

Salário: R$ 6.043,00 mensais + auxílios

Jornada: 40 horas semanais

Regime: Estatutário (com estabilidade)

Inscrições:

Período: 03 de junho a 12 de julho de 2024

Local: Site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/)

Taxa: R$ 81,00

Etapas do concurso:

Prova Objetiva: 100 questões de múltipla escolha (08 de setembro de 2024)

Prova Prática (para os aprovados na prova objetiva)

Para mais informações:

Leia o edital completo no site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/

Não perca essa chance! Inscreva-se já e conquiste sua vaga no TJ-SP!

Lembre-se:

As inscrições são online e devem ser feitas no site da Vunesp.

A taxa de inscrição é de R$ 81,00.

O concurso oferece 572 vagas para todo o estado de São Paulo, com três vagas para a região de Fernandópolis.

O cargo de escrevente é estatutário, com direito à estabilidade e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados em duas etapas: prova objetiva e prova prática.