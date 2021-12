Segundo ela, a mãe do garoto se comprometeu a apresentá-lo na delegacia até sexta-feira (31), acompanhada de advogados. No inquérito policial entregue ao Ministério Público, a delegada pediu a internação provisória do adolescente.

No depoimento do padrasto de Aylla à polícia, ele contou que pediu para que o adolescente parasse de atirar explosivos e o rapaz teria se negado e ainda respondido de forma mal-educada.

De acordo com o boletim de ocorrência, após a morte da menina, um grupo de 30 moradores incendiou a casa do suspeito, localizada no Jardim Oriente, por volta das 5h30 do domingo.