Construção da ciclovia na Estrada 27 segue para fase final

Finalizada a fase dos trabalhos de drenagem, a empresa responsável pela obra iniciou a pavimentação dos 4 km de extensão da ciclovia, que terá 3 metros de largura

A construção da ciclovia às margens da Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27) em Votuporanga começou a receber a massa asfáltica e segue para a etapa final. Finalizada a fase dos trabalhos de drenagem, a empresa responsável pela obra iniciou a pavimentação dos 4 km de extensão da ciclovia, que terá 3 metros de largura.

Segundo a Secretaria de Obras, assim que concluir a aplicação do asfalto haverá a pintura de solo e plantio de grama ao redor. A obra conta com cerca de R$ 1,1 milhão de investimento, sendo R$ 1 milhão de recursos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo Estadual.

“Esta é mais uma obra que estava prevista no nosso programa de governo e que segue para fase final de execução. Uma obra aguardada há anos que irá proporcionar mais segurança e mobilidade a todos que utilizam a vicinal entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul”, disse o prefeito Jorge Seba. Os recursos para a construção da ciclovia foram possíveis graças a emenda parlamentar do deputado federal Geninho Zuliani, que atendeu a um pedido apresentado pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, de Votuporanga. “Uma importante obra que conquistamos junto a nossa emenda parlamentar ao Governo Federal e que está se tornando realidade”, destacou o deputado Geninho.