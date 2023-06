OBA Festival 2024: Banda Eva, Luisa Sonza e Alok são as primeiras atrações confirmadas

A venda do segundo lote dos ingressos vai começar no dia 20 de junho

O OBA Festival confirmou as primeiras três atrações para a edição de 2024, que acontecerá durante o carnaval, em Rio Preto. O primeiro show confirmado foi a banda Eva, seguidos de Luísa Sonza e do DJ Alok.

A venda do segundo lote dos ingressos para o festival começará no dia 20 de junho.

Os ingressos podem ser adquiridos de maneira presencial no shopping Iguatemi de Rio Preto, ou em Votuporanga, no Guichê Web, localizado na avenida Vale do Sol nº 5.236, no bairro Vale do Sol.

As entradas também serão vendidas pelo site do Guichê Web.

Banda Eva

A Banda Eva, conhecida pelas tradicionais músicas de axé, começou no ano de 1977 como um grêmio estudantil e se tornou um bloco carnavalesco em 1980. Composto pelos artistas Felipe Pezzoni, Marcelinho Oliveira, Hugo Alves, Alex Pontes, Esso Brumom, Cristiano Ferreira, Ton Carvalho e Jorginho Sancof, o grupo tem como maiores sucessos as músicas Minha Pequena Eva, Me abraça, Beleza Rara, De Ladinho, além de muitos outros sucessos.

Luísa Sonza

A cantora e compositora Luísa Gerloff Sonza iniciou sua carreira em 2014, com covers de músicas famosas no YouTube. Não demorou para que entrasse nos hits mais tocados do país e do mundo. Os maiores sucessos da cantora são Poesia Acústica 13, Cachorrinhas, Hotel caro, Coração Cigano e Posição de Ataque.

Alok

O DJ mais famoso do Brasil começou sua carreira em 2004 e, em 2014, foi eleito o melhor DJ do País pela revista House Mag. Já em 2021, foi eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista britânica DJ Mag. Alok irá agitar o festival com seus sucessos como Headlights, Deep Down, Vale Vale, Liberdade, Hear Me Now e muito mais.

(Colaborou Sarah Belline jornalismo@diariodaregiao.com.br)