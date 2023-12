Detran-SP traz dicas sobre manutenção do veículo para quem vai viajar

Departamento Estadual de Trânsito paulista indica como fazer um passeio seguro, tranquilo e com atenção à segurança viária

O Réveillon está chegando, dia 1 de janeiro já é a próxima segunda-feira. É hora de visitar os parentes e amigos que moram em outras cidades. Com isso, aumenta o número de turistas e, consequentemente, de veículos circulando por praias do litoral e cidades do interior do estado de São Paulo.

Pensando em um trajeto seguro para todos os condutores, sempre tendo em vista o objetivo de coordenar a convivência pacífica no trânsito e preservar vidas, o Detran-SP lista algumas dicas relevantes para o planejamento das viagens, além de orientações complementares importantes, para que todos curtam suas viagens do feriado de uma maneira tranquila e sem esquecer da segurança viária.

Afinal, é importante manter a mecânica e os itens de segurança do seu veículo em dia. A manutenção preventiva traz economia, evita imprevistos e sinistros. Enquanto a corretiva costuma ser mais cara, pois nada mais é do que um reparo de emergência, e o condutor, em geral, tem de solicitar a execução do serviço sem tempo prévio de pesquisar os orçamentos para a manutenção.

Para começar o check list, é bom lembrar que, antes de sair de casa, é essencial conferir a validade da CNH, bem como toda a documentação do veículo, além de se certificar de que o IPVA e o seguro obrigatório estejam em dia.

Confira os itens que devem ser verificados no veículo para que a viagem do Reveillon ocorra sem estresse:

Óleo do motor – o manual do carro traz as informações sobre o intervalo de troca. Fique atento para obedecer o cronograma adequado

Filtro de ar da cabine – ninguém merece viajar com um cheiro ruim no carro e, ainda por cima, correr o risco de proliferação de de ácaros. Você não vai querer que uma crise de rinite atrapalhe também a viagem

Filtro de ar do motor – quando sujo, pode aumentar o consumo de combustível e interferir na performance do motor

Calibragem dos pneus – o manual do veículo traz a calibragem adequada; é bom verificar a medição em qualquer posto de combustível pelo menos uma vez por mês – e especialmente antes de pegar a estrada;

Rodízio de pneus – Ter “pneus carecas” no seu veículo, além da menor capacidade de frenagem e de estabilidade do veículo na pista, pode significar multa e pontos na sua CNH (multa de R$ 195,23, infração grave, ou seja, cinco pontos na CNH), segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB). É bom fazer o rodízio para evitar esse desgaste dos pneus (trocá-los de posição entre dianteiros e traseiros). Mas é fundamental prestar atenção no seu tempo de uso, na vida útil, e na necessidade de substituição por novos. Alinhamento e balanceamento periódicos também são importantes, pois evitam o desgaste excessivo

Verifique o sistema e o fluído de freio, pois esse item salva vidas. Observe eventuais barulhos ao frear e confira se é preciso trocar as pastilhas (geralmente a troca deve acontecer uma vez por ano)

Sistema de arrefecimento – como ele é responsável pelo controle da temperatura do veículo, é indispensável conferir se há a presença do líquido que faz com que o sistema funcione adequadamente e também se a água está no nível correto

Veja também se faróis e lanternas não estão queimados ou quebrados, pois isso acarreta multa (multa de R$ 130,16, infração média, ou seja quatro pontos na CNH)

Não esqueça de encher o tanque de seu veículo antes da viagem, pois há penalidades para o condutor infrator que permitir que seu veículo para na via por falta de combustível, a chamada “pane seca” (multa de R$ 130,16, infração média, ou seja, quatro pontos na CNH e também medida administrativa, que resulta na remoção do veículo)

Quando há uma falha no sistema de elétrico do veículo que leva à paralisação repentina do veículo, uma pane elétrica configura infração (multa de R$ 130,16, infração média, ou seja quatro pontos)

Além de zelar pela segurança do seu veículo e evitar multas pelo seu mau funcionamento, é importante sempre reforçar a memória do condutor para outras recomendações do Detran-SP tanto para o dia a dia quanto para datas especiais:

Use sempre o cinto de segurança, tanto nos bancos dianteiros como nos traseiros

A cadeirinha ou assento elevado é obrigatório para bebês e crianças pequenas.

Respeite sempre os limites de velocidade

A tolerância é zero para quem bebe e pensa em dirigir – e o mesmo vale para quem tenta usar o celular ao dirigir

É importante que o condutor esteja descansado e faça pausas pelo menos a cada quatro horas de viagem

Acomode corretamente a sua bagagem. Grandes volumes não podem ser levados soltos no banco traseiro ou no do carona. Além de gerar multa para o condutor (multa de R$ 195,23, infração grave, ou seja, cinco pontos na CNH), esses itens podem ser responsáveis por sinistros. Fora do bagageiro ou porta-malas, são permitidos bolsas, mochilas e outros itens de uso pessoal.