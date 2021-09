Além das mil vagas para contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva

A Caixa Econômica Federal lançou nesta sexta-feira, 10, o edital de um concurso exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD). São oferecidas mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo, de nível médio, com remuneração inicial de R$ 3 mil. As inscrições já estão abertas no site da Cesgranrio e vão até o dia 27 de setembro.