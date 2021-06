Bolsa Cultura tem recorde de artistas inscritos este ano

130 inscrições foram realizadas através do site da Prefeitura; 32 projetos culturais serão contemplados

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga comemora o recorde de artistas e produtores culturais inscritos na sexta edição do programa Bolsa Cultura: 130 candidatos. Destes, 32 projetos serão contemplados com valores de R$ 3.125,00 cada. O programa disponibiliza para este ano uma verba de R$ 100 mil.

As inscrições foram encerradas no último domingo e, agora, as documentações e os projetos seguem para análise da Comissão, formada por 15 membros indicados pela Secretaria e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. O resultado preliminar será publicado no dia 1º de julho, depois abre o prazo para recurso e o resultado final está previsto para o dia 20 de julho.

Os projetos selecionados pelo Bolsa Cultura serão integrados nos eventos planejados pela Secretaria da Cultura e Turismo, como, por exemplo, Mostra de Teatro Deco D’Antonio, Mostra de Dança de Votuporanga, Festival Literário de Votuporanga e Semana da Música. O período de vigência para execução dos projetos será de 6 de agosto até 15 de dezembro deste ano.

Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo, ressalta a importância do programa. “Esta é uma forma de apoiar e incentivar a produção artística de nossa cidade, que foi muito afetada com a pandemia. Agradeço a todos os artistas e produtores que se inscreveram no programa. A quantidade de projetos apresentados refletirá diretamente na qualidade das produções artísticas que oferecemos para a nossa comunidade”.