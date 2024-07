Férias: diversão garantida em mais uma edição do Parque das Artes neste fim de semana

Público poderá conferir diversas atrações como shows musicais, feira de artesanato, gastronomia, oficinas culturais e teatro

Para agitar e animar ainda mais o mês das férias de julho, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá mais uma edição do “Parque das Artes” neste sábado (20/7) e domingo (21/7), a partir das 15h, no Parque da Cultura.

O público poderá se divertir com inúmeras atrações como shows musicais, feira de artesanato, gastronomia dos food trucks, apresentação de teatro e oficinas culturais contempladas com os editais do Bolsa Cultura 2024 e Lei Paulo Gustavo.

No sábado, dia 20, haverá oficina de macramê, a partir das 16h, na sala de oficinas e as inscrições serão realizadas no próprio local; às 18h será a apresentação do espetáculo Confins do Beleléu, da Abayomi Cia. de Teatro, contemplada pela Lei Paulo Gustavo; e em seguida, a partir das 19h, show com o cantor Mateo Matos.

Domingo, dia 21, Álvaro Rovares ministrará, por meio do Bolsa Cultura 2024, a oficina Malabares, Arte e Cultura para Pais e Filhos a partir das 15h, com inscrições momentos antes do início; a partir das 18h a Banda Zequinha de Abreu se apresenta ao público; e para finalizar a programação, o cantor Kadu Moares sobe ao palco.