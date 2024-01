Carnaval Votu Show 2024: Prefeitura divulga shows da segunda edição da festa e eleição da Corte Carnavalesca

Eleição do Casal da Corte será dia 2 de fevereiro no Parque da Cultura; “Carnaval Votu Show” será de 10 a 13 do mês que vem

Nada de spoiler! Prefeitura divulga programação real e oficial do “Carnaval Votu Show 2024”, que será realizado gratuitamente de 10 a 13 de fevereiro no Parque da Cultura e eleição da Corte Carnavalesca.

O pontapé inicial da folia será no dia 2 de fevereiro, no Parque da Cultura, com a escolha do Casal da Corte do Carnaval, Rei Momo e Rainha e também da Princesa.

Com uma grade de shows animada, a população vai poder se divertir até altas horas, incluindo duas matinês, no domingo e terça-feira de carnaval.

Além das atrações principais já anunciadas, como a banda baiana Rapazolla e o tradicional e famoso grupo mineiro SPC – Só Pra Contrariar, artistas locais também subirão ao palco para comandar a festa.

No primeiro dia, a partir das 21h, a abertura será com o show do Rapazolla, seguido da Banda Bonde do Barão, às 23h e, logo após, encerrando a noite, a DJ Ju Balbi inicia os trabalhos a partir da uma hora da manhã. Já no domingo de carnaval, haverá a primeira matinê, começando às 17h, com show do cantor Dárcio Henrique, tendo continuidade às 19h com a Banda Genius, seguida da dupla Bruno & Ed Carlos, às 21h e encerrando com som do DJ Lukinha, às 23h.

Dia 12 de fevereiro, segunda-feira, os shows iniciam às 21h com a Banda Genius, seguido, a partir das 23h, do grupo mineiro SPC – Só Pra Contrariar e terminando com DJ Lukinha a partir de uma hora da manhã. No último dia do “Carnaval Votu Show 2024” os foliões poderão curtir mais uma matinê a partir das 17h, sob o comando da Banda Genius, além do show do cantor Felipe Santana às 19h e encerrando a festa, DJ John sobe ao palco a partir das 20h.

Os horários das apresentações podem sofrer alterações sem aviso prévio conforme produção artística de cada show ou condições climáticas.