Museu do Futebol tem funcionamento especial neste fim de ano

Brincadeiras

Às terças-feiras e aos domingos, blocos gigantes de espuma e um circuito com obstáculos de EVA são algumas das brincadeiras que estarão à disposição para os pequenos. Quem visitar o Museu do Futebol pode aproveitar e doar um par de chuteiras que não usa mais para a campanha #ChuteiraparaTodos.

A ação vai até 25 de janeiro e busca arrecadar calçados para 14 organizações esportivas de favelas, comunidades ribeirinhas e indígenas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além das regiões do Tapajós (Pará) e do Xingu (Mato Grosso). Todo o material recebido será triado e enviado pela organização Ginga F.C., parceira da instituição nessa iniciativa.

Programação

Na semana de Natal, o Museu do Futebol fecha nos dias 23, 24 e 25 (segunda, terça e quarta-feira) e reabre normalmente do dia 26 ao 29 de dezembro. Na semana do Ano Novo, o equipamento fecha nos dias 30, 31 e 1º de janeiro, reabrindo normalmente no dia 2 de janeiro. Vale lembrar que, nos dias 23 e 30 de dezembro, segundas-feiras, o museu já estaria fechado, como de hábito.