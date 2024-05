Bispo da Diocese de Votuporanga celebra Missa com comunicadores no domingo

Celebração será na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 7h30, e terá uma benção específica para os profissionais de comunicação

A Igreja Católica comemora no domingo, 12 de maio, o 58° Dia Mundial das Comunicações Sociais e para celebrar a data, Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo da Diocese de Votuporanga, preside uma Missa com os profissionais de comunicação. A Missa será na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 7h30 e terá uma bênção específica para os comunicadores.

Este momento com os profissionais de comunicação tem o objetivo de valorizar o importante trabalho que promovem, motivando- os a sempre conservarem os valores éticos na profissão para o anúncio da verdade. Papa Francisco, na mensagem do 58° Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem como tema “Inteligência artificial e sabedoria do coração: por uma comunicação plenamente humana”, recorda justamente que a comunicação deve ser orientada para uma vida mais plena da pessoa humana.

“Neste tempo que corre o risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade, a nossa reflexão só pode partir do coração humano. Somente dotando-nos dum olhar espiritual, apenas recuperando uma sabedoria do coração é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. O coração, entendido biblicamente como sede da liberdade e das decisões mais importantes da vida, é símbolo de integridade e de unidade, mas evoca também os afetos, os desejos, os sonhos, e sobretudo é o lugar interior do encontro com Deus. Por isso a sabedoria do coração é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós”, trecho da mensagem.

