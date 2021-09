O aumento da fiscalização eletrônica nas ruas divide opiniões dos motoristas. Há condutores de veículos, como o aposentado Antonio Nascimento, 68 anos, que aprovam. “Acho importante colocar mais radares, porque, para mim, parece que só na base da multa, punindo no bolso, os motoristas de Rio Preto tiram o pé do acelerador. Todo ano tem campanha de conscientização no trânsito, mas o povo não aprende”, comenta o aposentado.

Mais duas lombadas

A Secretaria de Trânsito vai instalar mais duas lombadas eletrônicas nas próximas semanas para reduzir o risco de acidente em trecho da avenida Ernani Pires Domingues com desnível no asfalto, no São Jorge. No local, condutores de carros e motos perdem o controle dos veículos após passar pela depressão no pavimento. Cenas dos acidentes foram registradas por câmeras de monitoramento de empresa próximo ao local. A Prefeitura já tinha colocado placas e sinalização para reduzir a velocidade no trecho de 60 km/h pra 40 km/h.

A redução de velocidade tem sido uma opção da Secretaria de Trânsito, por meio de instalação de placas de sinalização e colocação de lombadas simples. Com a entrada em vigor do convênio atividade delegada, assinado com o governo do Estado, a Prefeitura espera usar os polícias militares para colocar em prática a estratégia de realizar blitze contra abusos no trânsito. (MAS)

Fiscalização