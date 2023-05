Natural de Potirendaba, o peão Rafael José de Brito, de 31 anos, conquistou no domingo, 21, o título de campeão mundial de rodeios, em montaria em bois, durante a 30ª edição da PBR World Finals, realizada na Dickies Arena, em Fort Worth, Texas.

O peão conquistou a inédita tríplice coroa: Campeão Mundial, Campeão da Final e Rookie of the Year, além do bônus de 1milhão de dólares na competição internacional organizada pela Professional Bull Riders.