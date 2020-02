Elektro reforça dicas de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica durante temporais

Esta é uma época do ano marcada por ventos, chuvas fortes e descargas atmosféricas. Devido aos temporais, as quedas de árvores são mais frequentes, aumentando o risco de acidentes com a rede elétrica. A Elektro, alerta à população sobre os cuidados para prevenção dos acidentes.

A queda de árvores e outros objetos na rede elétrica, por exemplo, podem levar ao rompimento dos cabos de energia e a queda de postes. Além de provocar a interrupção no fornecimento energia, a fiação solta pode ocasionar graves acidentes. A Elektro recomenda que, em caso de identificação de algum cabo rompido ou caído no chão, é essencial que a distribuidora seja acionada imediatamente pelos canais de atendimento, como o 0800 701 01 02.

Em situações de fios caídos, a população deve ficar o mais longe possível do local. Além de entrar em contato com a distribuidora, é recomendável acionar o Corpo de Bombeiros para que estes isolem a área e prestem os primeiros socorros, em caso de acidente com a população. A Elektro também recomenda que os moradores não utilizem nenhum objeto, como cabo de madeira ou haste metálica, para afastar o fio partido, devido ao risco de choque elétrico.

Outra dica importante de segurança durante chuvas com descargas atmosféricas é não realizar nenhum tipo de obra em fachada externa. Além do risco de acidente pelo contato de hastes metálicas com a rede elétrica, ocasionando graves acidentes, como a morte, também existe a chance desses equipamentos serem atingidos por raios, já que são condutores de energia.

A Elektro orienta ainda que, dentro de casa, durante picos de temporais, o ideal é não utilizar aparelhos elétricos e eletrodomésticos, incluindo telefones celulares. Recomenda-se evitar contatos com objetos que possuam estrutura metálica, como chuveiro elétrico, geladeira e torneiras. O uso desses aparelhos é desaconselhável, principalmente, em locais com água, ou com as mãos ou pés molhados.

