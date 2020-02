Outback divulga resultado anual e cresce 5,8% em 2019

Com o desempenho, a filial da companhia no país impulsionou o lucro líquido global no período, que foi de US$ 28 milhões, um aumento de 157%.

A Bloomin’ Brands Inc. anunciou o balanço global de resultado do quarto trimestre e do último ano fiscal da empresa, encerrados em dezembro do ano passado. De acordo com os dados, aqui no Brasil, o Outback Steakhouse, uma das marcas da companhia, aumentou em 4,9% as vendas da sua operação só no último trimestre, em comparação com o mesmo período anterior. Com o desempenho, a filial da companhia no país impulsionou o lucro líquido global no período, que foi de US$ 28 milhões, um aumento de 157%.

No acumulado do ano, o desempenho foi ainda melhor. Isso porque as vendas da rede de restaurante cresceram 5,8% no Brasil em 2019. Além disso, o número de clientes da marca no país foi 8,2% maior no último trimestre, alcance maior do que a média global que ficou em 0,6%. Já o ticket médio gasto pelos consumidores nos restaurantes aumentou em 1,8% no último ano aqui no Brasil.

Vale ressaltar que, os dados informados consideram as unidades com, no mínimo, 18 meses de funcionamento. Nesse caso, as informações são referentes aos 99 restaurantes da marca no Brasil, mesmo que, no momento, a empresa já possua 103 lojas em todas as cinco regiões do território brasileiro.

Sobre o Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse possui 103 restaurantes no Brasil e está presente em 44 cidades, 16 estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que conta com outras marcas no país, como Abbraccio Cucina Italiana e Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar.