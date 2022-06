O texto também cita que um dos objetivos da lei é incentivar as pessoas a “praticarem o tiro esportivo, de defesa, tático e/ou especializado” e defende as atividades dos clubes e escolas de tiro como “fonte de geração de emprego e renda”.

“Para fins de incentivo ao desenvolvimento dos atrativos consubstanciados na ‘Rota Turística do Tiro’, o Estado, em parceria com os Municípios abrangidos, poderá adotar, na forma da legislação vigente, políticas creditícias, tributárias e de fomento ao investimento”, diz o projeto.

Proposta é inspirada no Texas

Ao justificar a necessidade do projeto, o autor afirma que a proposta é inspirada no estado do Texas, nos Estados Unidos, que recebe turistas em busca de eventos ligados ao tiro esportivo. Castello Branco sustenta que o turismo de armas se tornou uma indústria lucrativa no país norte-americano.

“As empresas com estandes de tiro exploram, ao máximo, esse mercado, sediando casamentos e vendendo camisetas de souvenir cheias de buracos de projéteis”, escreve o parlamentar.