Prefeitura de Votuporanga entrega obra de ampliação do Cemei no bairro Pacaembu nesta quinta

Entrega faz parte do calendário de comemoração dos 84 anos de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga entrega, nesta quinta-feira (12/8), às 17 horas, a obra de ampliação do Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu. A entrega faz parte do calendário de comemoração dos 84 anos de Votuporanga e será transmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

A obra possibilitou a ampliação de 50% no número de crianças atendidas com idade entre 0 e 3 anos através da construção de duas novas salas de aula com solário para maternal II. Desta forma, o Cemei do Pacaembu passa a ter capacidade para atender crianças de berçário (I e II) e maternal (I e II).

O Cemei foi inaugurado em setembro de 2019 por meio de parceria público-privada com a Pacaembu Construtora. A unidade escolar atende a região noroeste do município, composta pelos bairros Parque Boa Vista I e II, Jardim Residencial Moriá, Jardim das Carobeiras, Jardim De Bortole, Parque Residencial Ana Munhoz, Vida Nova Votuporanga I e II e Residencial Ferrarez. O Cemei está localizado na na Rua Antônio Pinatti, nº 980.