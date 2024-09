Chuva avança com frente fria pelo sul e alcançará o sudeste e centro-oeste

Frente fria traz chuva na maior parte do Sul do Brasil e provocará precipitação em poucas áreas do Mato Grosso do Sul e São Paulo nesta quinta

Choveu em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta com a chegada da frente e ainda em algumas áreas de Santa Catarina. Os maiores acumulados se deram no Oeste, Centro e o Sul do território gaúcho.

De acordo com dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes até o começo da noite desta quarta no Rio Grande do Sul eram de 35 mm em Livramento, 34 mm em São Vicente do Sul, 32 mm em Quaraí, 31 mm em Rio Pardo e São Gabriel, e 30 mm em Santa Maria. No Rio Grande do Sul, a quinta começa com muitas nuvens com céu nublado ou encoberto em muitas localidades.

Pode, inclusive, chover nas primeiras horas do dia em cidades do Norte e do Nordeste do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. No decorrer do dia, entretanto, a cobertura de nuvens entra em diminuição e o sol aparece.

Por isso, o tempo estará mais aberto à tarde. Ar frio e de alta pressão atmosférica que cobre o Rio Grande do Sul traz um dia bastante ameno para setembro no estado com frio cedo da manhã e novamente a partir da noite.

A tarde será amena a agradável em todo o estado. A frente se desloca nesta quinta-feira para Norte e leva chuva a grande parte de Santa Catarina. A tendência é chover ainda em muitas cidades do Paraná, embora não se preveja que alcance todas as localidades paranaenses, uma vez que a frente vai perder atividade.

Mesmo mais fraca, a frente fria deve mudar o tempo com chuva nesta quinta em parte do Mato Grosso do Sul, trazendo alívio da secura e do calor.

O tempo muda também em parte do estado de São Paulo com chuva prevista nesta quinta para o Sul e o Leste paulista. Na cidade de São Paulo, a nebulosidade aumenta, o vento vira e a temperatura declina sem repetir o calor desta quarta. metsul.com