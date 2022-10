Bandidos arrombam porta e furtam celulares de loja

Pelo menos dois criminosos furtaram aparelhos celulares de uma loja de móveis e eletrodomésticos na madrugada do último sábado, (15/10/2022), em Nova Aliança (SP).

Imagens do circuito interno mostram que os criminosos chegam às 2h23 no local. Utilizando de algum objeto na mão, um deles quebra um vidro lateral da porta de entrada e entra no comércio com os rostos cobertos, enquanto o outro carrega uma mochila. A ação dura menos de dois minutos e os dois fogem levando apenas alguns aparelhos que estavam expostos.

O dono do estabelecimento disse em entrevista à Gazeta que apenas quatro celulares de mostruário foram furtados, já que o estoque e aparelhos de maior valor são recolhidos ao fim de cada expediente. “Infelizmente esta já não é a primeira vez que temos registro de furtos nesta loja e então adotamos algumas medidas de segurança. Levantamos que eles levaram quatro celulares e uma caixinha de som, um prejuízo estimado de R$ 2 mil, porém, prejuízo maior são os vidros, tanto da vitrine, quanto do balcão de mostruário. Já fornecemos as imagens para a polícia, que agora tenta identificar e prendes os criminosos”, disse o empresário, Mayk Palherani.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, que deve iniciar o trabalho de investigação.

Gazeta do Interior