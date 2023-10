Operação Resgate apreende 400 kg de cocaína e prende 9 pessoas

Nove pessoas foram presas e mais de 400 quilos de cocaína foram apreendidos em dois dias da Operação Resgate, que visa o combate ao tráfico de drogas e o descumprimento de medidas cautelares na região central do estado de São Paulo.

Na quarta-feira (25), três homens foram presos em flagrante na zona leste por esconderem em um estabelecimento 409 tijolos de cocaína, que pesaram 410 quilos da droga. Os policiais civis foram informados de que um veículo seria usado para transportar drogas e realizaram diligências no endereço indicado.

Ao localizar o veículo na Avenida Aricanduva, viram que o motorista entrou em um lava-rápido onde um comparsa abria o portão. Durante a abordagem, um terceiro suspeito foi encontrado dentro do imóvel pegando diversos tijolos de cocaína. Os demais entorpecentes foram encontrados no fundo falso de dois caminhões que estavam no local.

O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao 2ºDP (Bom Retiro).

Cracolândia

Na noite de quinta-feira (26), seis pessoas procuradas pela Justiça foram capturadas na região da Cracolândia durante a Operação Resgate, realizada em conjunto entre as Polícias Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No total, 1.109 pessoas foram abordadas, sendo também apreendidas pedras de crack e duas mil porções de cocaína. Além disso, 67 pessoas foram cadastradas por estarem descumprindo medidas cautelares.

A operação conjunta contou com o efetivo de 59 policiais civis e militares, além de 36 guardas da GCM.