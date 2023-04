Homem se entrega após esfaquear e matar colega de trabalho em Mirassol

Crime teria sido motivado pelo suposto desaparecimento de um celular

Um homem de 38 anos se entregou à Polícia Militar após ter matado um trabalhador rural, de 33 anos, na tarde de domingo, 9, em um imóvel residencial no Centro de Mirassol. O crime teria sido motivado pelo suposto desaparecimento de um celular.

Segundo o delegado André Amorim, os dois homens, que eram colegas de trabalho, estavam na casa do suspeito em uma confraternização. Em dado momento, a mulher do autor reclamou do desaparecimento de seu celular. Enquanto ela procurava pela casa, o suspeito viu o aparelho na cintura do colega de trabalho.

Logo em seguida, os dois começaram a discutir sobre a devolução do celular. Durante a briga, em um dos cômodos da casa, o autor teria pegado uma faca que estava no chão e desferido dois golpes contra a vítima, sendo um na cabeça e o outro na clavícula.

O homem esfaqueado até chegou receber os primeiros socorros, mas morreu logo em seguida, em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Com a chegada de uma equipe da PM, o autor se entregou e teria assumido a autoria do crime. Logo em seguida, ele foi apresentado no Plantão Policial de Mirassol.

Após ser ouvido pelo delegado André Amorim, o suspeito foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 10.

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br