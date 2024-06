Acidente no trevo de Américo de Campos deixa quatro vítimas, incluindo criança

Um acidente ocorrido no início da noite deste sábado, dia 29, na rodovia Miguel Jabur Elias, próximo ao trevo do Cristo Redentor de Américo de Campos, envolvendo dois veículos, gerou preocupação na região.

De acordo com informações obtidas pela equipe do www.votunews.com.br, houve uma colisão transversal entre um Gol e um Voyage, resultando em quatro vítimas, incluindo uma criança.

Os feridos incluem um casal de idosos que estava no Gol e um rapaz acompanhado de uma criança no Voyage. O Gol, que atravessava o trevo, foi atingido na lateral pelo Voyage, que seguia em direção a Pontes Gestal.

Apesar do impacto, as vítimas foram consideradas leves e receberam atendimento da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e da equipe do SAMU de Votuporanga. Posteriormente, foram encaminhadas para avaliação médica na Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Científica de Votuporanga investigará as causas do acidente.