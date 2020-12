Idoso cai em golpe do falso sequestro e perde R$ 3 mil em Jales

Um senhor de 71 anos de Jales/SP recebeu uma ligação no telefone fixo de sua residência, na qual um homem anunciou um falso sequestro dizendo que estaria com o filho da vítima. “Eu estou com o seu filho, se você não depositar eu vou tirar a vida dele!”, palavras do suposto sequestrador.

O idoso, apavorado, foi até uma agência bancária no centro de Jales e transferiu, inicialmente, R$ 2.000,00 para uma conta. Em outra movimentação, foram depositados mais R$ 1.000,00, em conta diferente. O idoso então faria um outro depósito no valor de R$ 2.000,00; momento que ficou ainda mais nervoso e só depois de realizadas as duas transferências que então o idoso ligou para o filho, que estava bem e tranquilo.

Foi registrado boletim de ocorrência na última quinta-feira, 17 de dezembro.

Dicas para evitar cair em golpes

De acordo com a Polícia Militar, os golpes de falso sequestro acontecem geralmente por meio de ligações, e a vítima deve tomar algumas atitudes para que o golpe não tenha sucesso.

1) A primeira orientação é manter a calma e sempre desconfiar de ligações de sequestro, já que esse tipo de crime não é comum;

2) A vítima deve acionar imediatamente a Polícia Militar ligando para o número 190 e contando o ocorrido, para que seja possível checar o caso e tomar as providências.

3) Depois disso, o essencial é acionar parentes próximos e até mesmo a suposta vítima do sequestro para confirmar se é verdade ou não.