Força Tática de Votuporanga e Fernandópolis prendem traficantes com 40 tijolos de maconha

Durante Operação São Paulo Mais Seguro, policiais militares das equipes de Força Tática de Votuporanga e Fernandópolis abordaram dois veículos com ocupantes em atitude suspeita.

Em razão disso, os policiais militares abordaram os indivíduos e flagraram grande quantidade de drogas.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Votunews, as três equipes de Força Tática prenderam dois indivíduos que estavam em dois carros na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Nhandeara.

Com eles os policiais apreenderam 40 tijolos de maconha e grande quantidade de dinheiro.

Após um belo trabalho desenvolvido pela Polícia Militar do 16 Batalhão de Fernandópolis, os indivíduos receberam voz de prisão, sendo conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia de Votuporanga.

Neste momento (22h00) os traficantes estão sendo autuados em flagrante e serão recolhidos a Cadeia Pública da região.