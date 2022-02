Polícia Militar prende rapaz por furto de fios de cobre em Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga prenderam um indivíduo pela prática de furto de fios de cobre.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante patrulhamento pelas ruas da área central, os policiais depararam com um indivíduo em atitude suspeita já conhecido nos meios policiais, saindo de uma residência defronte a Santa Casa de Votuporanga com duas sacolas nas mãos.

Ainda de acordo com o registro policial, ao perceber a aproximação policial, o indivíduo tentou se evadir.

Contudo, foi abordado e durante busca pessoal foram localizados em seu poder ferramentas utilizadas na prática do crime e nas duas sacolas os produtos do furto (fios de cobre).

Durante a apresentação da ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil, compareceu outra pessoa no plantão policial alegando ser vítima de furto do mesmo indivíduo.

Em seguida, foi dado voz de prisão em flagrante a W. e encaminhado à Central de Flagrantes onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão, permanecendo à disposição da justiça.