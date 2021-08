Acusado de matar ex-sogra em Santa Fé do Sul é preso em Goiás

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem acusado de matar a ex-sogra em Santa Fé do Sul, no Estado de São Paulo, foi preso nesta quarta-feira 4, em Trindade, região metropolitana de Goiânia (GO). Durante uma operação em conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil.

Alex Sandro Nogueira, teria matado a ex-sogra no último dia 23 de julho no bairro Vila Mariana em Santa Fé do Sul, quando procurava pela ex-namorada.

A vítima funcionária pública Lucimar Pereira da Silva, de 47 anos, saiu do imóvel, no lugar da filha, para ver o que o ex-genro queria. Os dois possivelmente acabaram discutindo e Alex efetuou os disparos usando uma arma de fogo.

O corpo dela foi velado e enterrado em um cemitério de Santa Fé do Sul, cidade onde morava com a família.

Alex será transferido para Santa Fé do Sul onde será interrogado e permanecerá preso.