Rapaz é preso em Votuporanga com simulacro de arma de fogo

Um rapaz foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 26, por policiais militares durante patrulhamento em cumprimento a atividade delegada na região escolar do bairro São João em Votuporanga.

O indivíduo estava em atitude suspeita e apresentava volume sob a camiseta na região da cintura. Ao notar a viatura policial apressou os passos, onde foi acompanhado e abordado.

Na busca pessoal foi localizado em sua cintura um simulacro de arma de fogo do tipo pistola de ferro com acabamento do cabo em madeira.

O indivíduo foi detido e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido, liberado e o simulacro de arma de fogo apreendido.