Funcionário de hotel encontra corpo com sinais de asfixia

O corpo de um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado em um hotel nesta quinta-feira (6), na rua Olavo Bilac, no centro de Araçatuba (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima se hospedou no local na noite desta quarta-feira (5) com mais dois homens.

Segundo apurado pela reportagem do sbtinterior.com, a dupla foi embora e a vítima permaneceu no quarto. Um funcionário do local decidiu chamá-lo e encontrou o corpo com sinais de asfixia. A polícia, agora, investiga se ele foi assassinado.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e um laudo deve confirmar a causa da morte em até 30 dias.

CORPO EM TANABI

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira (6), em Tanabi, na região de Rio Preto (SP). O corpo estava dentro de uma casa localizada no Jardim da Glória.

Segundo a polícia, eles receberam uma denúncia anônima e encontraram o corpo com ferimentos de faca e tiros pelo corpo, mas nenhum suspeito ainda foi identificado. O local foi isolado para o trabalho da perícia e o corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O caso será investigado pela Polícia Civil.