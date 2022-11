ARTIGO: Mais tolerância, por favor!

Rafaela cresceu vendo pessoas sofrerem injustiças simplesmente porque pensavam diferente da maioria. Ela se perguntava: “Por que não conseguimos viver em paz?” Essa é a mesma preocupação de milhões de brasileiros nos dias de hoje. Confrontos recentes mostram que a população está cada vez mais dividida ideologicamente – reflexo de uma onda de intolerância. Segundo o Instituto Locomotiva, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem dialogar bem com pessoas que têm ideias opostas às suas.

Na busca por um mundo mais igual, Rafaela se juntou a um grupo que protestava contra as injustiças. No entanto, ela percebeu que isso gerava ainda mais conflitos pois o grupo era treinado para usar a violência e derrubar a oposição à força. Encarar quem pensa diferente como um inimigo é o que tem contribuído para um mundo dividido e intolerante. Por exemplo, o movimento Anistia Internacional Brasil analisou um período antes das últimas eleições e percebeu que “o aumento da violência e de ataques de motivação política é uma realidade”.

Finalmente Rafaela encontrou uma forma de conviver em paz com as pessoas, apesar das diferenças de opinião. Ela decidiu seguir os conselhos de Jesus Cristo registrados na Bíblia Sagrada. Um deles é: ‘Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.’ Ele também disse que as pessoas que promovem a paz serão felizes. E deu um conselho sobre como tratar nossos adversários: “Ame seus inimigos.” Será que esses conselhos funcionam? Sim, Rafaela viu com seus próprios olhos que pessoas que seguiam essas palavras de sabedoria conviviam pacificamente, vencendo o ódio e a intolerância. Era tudo aquilo que ela sempre procurou.

O site JW.ORG apresenta vários artigos com princípios bíblicos que têm ajudado milhões de pessoas em todo o mundo a conviverem em paz com a comunidade ao seu redor, inclusive com quem pensa diferente. Em um mundo onde tantas pessoas desejam uma convivência harmoniosa, histórias como a de Rafaela aumentam a confiança de que é possível vivermos em paz – com mais amor e com menos ódio.

