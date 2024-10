Unifev realiza Comunidade em Foco na Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior”

Evento aconteceu sábado (19), das 8h às 12h, com diversas atividades e atendimentos gratuitos, oferecidos pelos cursos de graduação.

A Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Júnior” sediou, no último sábado (19/10), mais uma edição do projeto “Comunidade em Foco – Unifev em Ação”. A iniciativa ofereceu diversas atividades e atendimentos gratuitos, realizados pelos cursos de graduação da Instituição. O evento, que aconteceu das 8h às 12h, contou com a participação de estudantes, familiares e moradores da região.

A comunidade acadêmica foi representada por coordenadores, professores e alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, e as engenharias Civil, de Computação, Elétrica e Mecânica.

Uma ampla gama de atividades foi oferecida, abrangendo desde atividades físicas e fisioterapêuticas até orientações financeiras, jurídicas e sobre robótica, passando por cuidados estéticos e atividades recreativas para todas as idades. Para as crianças também aconteceram brincadeiras, pintura facial e muitas outras atrações lúdicas. A manhã festiva contou, ainda, com brinquedos infláveis e foram oferecidos refrigerante, pipoca, algodão-doce e lanches gratuitamente.

O diretor do Cícero, José Aparecido Duran Netto, celebrou a parceria com a Unifev. “Essa iniciativa trouxe grandes benefícios tanto para os alunos quanto para a comunidade, ao apresentar os cursos e proporcionar uma manhã de lazer muito agradável”, destacou.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o Comunidade em Foco é fundamental para aproximar a Unifev da comunidade. “Levar nossa estrutura, professores, coordenadores e alunos das graduações para as escolas demonstra, na prática, o que fazemos e nosso potencial, além de promover a troca de conhecimentos e experiências”, ressaltou.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, reafirmou o compromisso social do Unifev em Ação com a comunidade escolar de Votuporanga e região. “É um projeto tradicional, que ao levar a Instituição até os alunos, garante que eles tenham a oportunidade de conhecer os cursos e projetos da Unifev. Ao realizar o evento aos sábados, democratizamos o acesso ao ensino superior, demonstramos o nosso compromisso com a educação e inspiramos jovens a buscarem seus sonhos”, concluiu.