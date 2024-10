Polícia Militar de Nova Luzitânia recupera trator furtado em Sebastianópolis do Sul

No último sábado (19), a Polícia Militar de Nova Luzitânia e equipes da região recuperaram um trator que havia sido furtado no município de Sebastianópolis do Sul em 16 de outubro de 2024. A operação começou após o recebimento de informações via grupo de WhatsApp, sugerindo que o veículo poderia estar escondido em uma área rural.

Com essas informações, os policiais iniciaram diligências na região, buscando rastros de pneus de trator que levassem ao paradeiro do veículo. Durante a busca, a equipe encontrou sinais de atividade recente, como carcaças de gado e uma árvore quebrada, o que indicava que o trator poderia estar próximo. A cerca de 25 metros mata adentro, o veículo foi localizado, correspondendo à descrição visual recebida.

Após a localização, o local foi preservado até a chegada da perícia técnica, que realizou a análise do cenário. Um familiar do proprietário do trator compareceu ao local, reconheceu o veículo e apresentou os documentos de posse, incluindo a nota fiscal e o Boletim de Ocorrência.

O trator foi devolvido ao proprietário após a conclusão dos trâmites legais.