MEC divulga datas de inscrição de Sisu, Prouni e Fies; confira

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o calendário de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universdade Para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As datas foram divulgadas nesta segunda-feira, 28, pela pasta e são referentes ao ano de 2023 de cada programa. Para selecionar os novos beneficiários, os programas utilizarão as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão divulgadas no dia 13 de fevereiro.

O Sisu será o primeiro programa a abrir as inscrições, começando em 28 de fevereiro e terminando em 3 de março. O programa aprova estudantes para universidades públicas e terá os resultados divulgados no dia 7 de março. Em seguida vem o Prouni, que distribui bolsas de estudos que variam de 50% a 100% das mensalidades em instituições privadas, sendo necessário ter renda bruta mensal per capita de até três salários mínimos e se encaixar em critérios sociais.

As inscrições vão de 7 a 10 de março, com a primeira chamada sendo divulgada no dia 14 de março e a segunda no dia 28 de março. Por fim, o Fies, que concede financiamentos para que estudantes possam pagar mensalidades em universidades privadas, abrirá as inscrições em 14 de março, com o prazo se encerrando no dia 17 de março. O resultado final será divulgado no dia 21 de março.

Jovem Pan