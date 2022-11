Virada SP reúne milhares de pessoas no Parque da Cultura

Evento ficou entre os maiores realizados no Parque da Cultura; programação atraiu pessoas de todas as idades e também de outras cidades e estados

A Virada SP ficou registrada na lista dos grandes eventos realizados no Parque da Cultura em Votuporanga. Melim, Ira, Nando Reis e Mundo Bita foram as atrações que reuniram mais público, no entanto, durante mais de 24 horas de programação, entre sábado e domingo, milhares de pessoas circularam pelo Parque, tanto na área externa quanto na interna.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e do vereador Thiago Gualberto, que representou a Câmara, demonstrou a felicidade de sediar um evento como este durante a abertura. “É uma honra sermos considerados uma das 22 capitais culturais do Estado de São Paulo. Estamos felizes em ver que as famílias estão aqui, prestigiando a programação. Também foi linda a participação de turistas paulistas e de outros estados. Parabéns a todos os envolvidos na organização e gratidão ao Governo do Estado, que reconheceu a nossa vocação para a realização de grandes eventos”.

Além das atrações de renome nacional, a Virada SP também contou com artistas de Votuporanga e da região. “Literalmente, Votuporanga foi a capital cultural neste fim de semana. Vivemos intensamente momentos mágicos por todos os lugares do Parque e temos a certeza de que estamos construindo um legado importante para as futuras gerações votuporanguenses”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.